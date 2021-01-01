بيتسو موسيماني .. ستكون نهايتك مع الأهلي فضيحة كروية!

شخصيتك لا تليق بالأهلي ولا مجال للحديث عن الظروف التي يتحدث عنها مؤيدوك منذ اليوم الأول لك بالنادي..

يومًا تلو الآخر تزداد أصوات جماهير الأهلي المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يدخلون في مناقشات كروية حادة ما بين مؤيد للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني وما بين معارض له، ورافض بقائه، هناك من يرى أن الظروف تقف ضده ولا مجال حاليًا للحديث عن رحيله أو الحكم عليه، وهناك من يرى أن شخصيته لا تليق بقيمة القلعة الحمراء، لكن ما يتفق عليه الجميع أن الأهلي حاليًا ليس هو الأهلي المعتاد عليه سواء أكان الظروف السبب أو المدرب هو السبب..

إصابات كثيرة وضغط مباريات وإجهاد وقرارات تحكيمية عليها عديد علامات الاستفهام، كلها ظروف يواجهها موسيماني مع الشياطين الحمر حاليًا، لكن هل كان قبلها يؤدي دوره؟، ربما كان يحقق الأهلي الانتصارات، لكن كانت هناك علامات استفهام حول الأداء، فمنذ متى ويعتمد المارد الأحمر على الدفاع أكثر من الهجوم في أكثر من مباراة أمام خصوم الفوارق بينها وبين الأحمر الكثير؟، منذ متى ويعتمد الشياطين الحمر على الهجمات المرتدة؟ تغييرات غير مفهومة، وقراءة غريبة للمباريات، وعدم القدرة على العودة في اللقاءات التي يتميز بها الأهلي مهما كانت ظروفه.

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عشوائية كبيرة في الأداء بعهد موسيماني، ظهرت جلية خلال مواجهة أول أمس أمام غزل المحلة، لكنها كانت موجودة من قبل، لكنها كانت تمر تحت شماعة الظروف تارةً وتختفي تحت الانتصارات تارةً أخرى، لكن قد فاض الكيل بالجماهير.

39 مباراة قاد بها المدرب الجنوب إفريقي الأهلي منذ التعاقد معه في أكتوبر الماضي، فاز في 28 منها، وتعادل في 7، وخسر 4 لقاءات، نعم حقق إنجازات بحصد لقب دوري أبطال إفريقيا، والمركز الثالث في كأس العالم للأندية، والدوري المصري وكأس مصر، خاصةً أول إنجازين، اشتاق لهما الجماهير، ويبقى الفضل لموسيماني في إزالة هذا الشوق وارتواء عطش الجماهير، لكن كان وقتها أيضًا هناك قلة من الجماهير الناقدة تركز على بعض السلبيات في الأداء بعهده، ويبدو أنها كانت على حق وقرأت المشهد مبكرًا، في الوقت الذي كان يتحدث به الكثيرون عن الظروف وأنها تعاكس موسيماني ولا يمكن الحكم عليه وقتها.

انقسام جماهيري وتأييد غير مبرر:

الانقسام الحالي بين الجماهير ما بين من وضعوا رأس موسيماني تحت المقصلة وبين المدافعين عنه، ربما لم يشهد تاريخ الأهلي انقسام كذا من قبل على مدرب، وقد يكون سبب هذا الانقسام هو تاريخ المدرب مع صن داونز وحصده للقب دوري الأبطال، ليس أكثر من ذلك، الدفاع عنه نابع من وراء هذا، مؤيدوه يرون أنه مدرب كبير، لكن في الأخير الملعب هو الفيصل، وليس أي مدرب كبير مع فريقه يليق بفريق كالأهلي.

النتائج الإيجابية تغطي على الأداء السيئ، وإن كانت هذه النظرية لا يحبها جمهور الأهلي، لكن مع موسيماني ضاع الأداء وضاعت النتائج، منحك غريمك التقليدي الزمالك فرصتين لتصدر الدوري بأريحية، لكنك ترفضها في كل مرة.

غابت روح الفانلة الحمراء التي تحضر في أصعب الأوقات، وكأن اللاعبون مستسلمون لخصومهم، تراجع غريب للغاية في مستوى حارس المرمى محمد الشناوي وعدد من نجوم الفريق، وحتى من هم احتياطيون ويتم الدفع بهم لظروف الإصابات، أدائهم غريب، فإذا كان الأساسيون مرهقين، فماذا عن الاحتياطيين؟

أهم عيوب موسيماني:

لست من مؤيدي موسيماني، وربما السطور السابقة أوضحت ذلك، لكنني اتخذت هذا الموقف مبكرًا ليس وليدًا بهذه الأيام، فكثيرًا ما انتقدته سواء بدوري الأبطال أو بكأس العالم وبغيرها من المباريات، لكن لماذا؟..

ما استشعرت به أن هناك حالة من الخوف تنتاب موسيماني في أي مباراة مهمة، حالة خوف غريبة تظهر في الخطة وطريقة اللعب وفي إدارته للمباريات، ربما روح لاعبي الفريق تخفي هذا العيب مرات كما حدث في مونديال الأندية، لكنها تبقى موجودة ولا يمكن إنكارها.

حالة الخوف تشعرني وكأن المدرب لا يصدق نفسه أنه وصل لقيادة فريق بحجم الشياطين الحمر، مدرب يخشى المجازفة أو اللعب بطريقة تليق بالمارد الأحمر خوفًا من حدوث أي شيء مفاجئ يطيح به من منصبه الذي وصل له، وتحدثت عن نجاحه صحف بلاده، لكن نفس هذه الصحف هي من سلطت الضوء على فشله في قيادة الفريق لصدارة الدوري المحلي وخسارة نقاط في مباريات سهلة، بعد إعلان وقوعه في مواجهة صن داونز بدور الـ16 من دوري الأبطال 2021، هي نفسها الصحف التي تحدثت عن مروره بفترة ضغط كبيرة حاليًا.

نهايته بفضيحة:

ختامًا .. إذا كانت جماهير الأهلي تتوقع أن يرحل موسيماني هذه الفترة فأنت تحلمون، لن يتحرك مجلس محمود الخطيب، هذا هو الأهلي عبر تاريخه، لا يحاسب مدربه في منتصف موسم، لكن ربما يفعل الخطيب إذا حدثت كارثة أو فضيحة كروية، وهذا ما أتوقع حدوثه، لن تكون نهاية موسيماني نهاية عادية، ستكون نهايته بكارثة أو فضيحة كروية.

شخصية المدرب الجنوب إفريقي لا تليق بشخصية الأهلي، ربما ينجح مع فرق كبرى أخرى في إفريقيا، لكن مع الأهلي - كبير القارة - فشخصيته ضعيفة، لا تليق.

أما عن المؤيدين فلا تخدعوا أنفسكم بشماعة الظروف والقرارات التحكيمية، فليس الظلم التحكيمي وليد اليوم، موجود من قبل وكان يهزمه لاعبون المارد الأحمر!