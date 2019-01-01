عبد الحفيظ: مواجهة بني سويف كانت ذات حسابات خاصة، وتقنية الفيديو مهمة لأفريقيا

مدير الكرة بالأهلي يتحدث عقب الفوز في كأس مصر

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي رضاه عن فوز الفريق على بني سويف في دور الـ32 من كأس مصر، مؤكدًا أنها كانت مباراة ذات حسابات خاصة كونها جاءت بين مباراتي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد خسر أمام النجم الساحلي في تونس بهدف دون رد الأسبوع الماضي في أولى مباريات دور المجموعات لدوري الأبطال، ويستعد لاستقبال الهلال السوداني يوم الجمعة القادم في القاهرة.

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وعانى الأهلي خلال الشوط الأول أمام بني سويف لكنه تمكن من حسم اللقاء لصالحه في الشوط الثاني بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل وليد أزارو هدفين وأضاف أحمد الشيخ الثالث.

عبد الحفيظ تحدث للموقع الرسمي للنادي الأهلي قائلًا "الفريق حقق الهدف المطلوب من المباراة، مواجهة بني سويف جاءت في توقيت له حسابات كثيرة خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة في غاية الأهمية أمام الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا".

أضاف "مباريات الكأس لها حسابات مختلفة ودائمًا ما تشهد مفاجآت في العالم أجمع، الأهلي قدم أداءً جيدًا في الشوط الثاني ونجح في حسم المباراة لصالحه وحققه هدفه في النهاية".

"أمامنا مباراة مهمة بعد 72 ساعة أمام الهلال السوداني، ونريد تحقيق أول ثلاث نقاط في دور المجموعات وابتداء من غد نبدأ التحضير للمباراة بسبب ضيق الوقت وعلينا أن نتعامل مع الواقع ولا ننظر لأي أمور أخرى".

وأخيرًا تطرق عبد الحفيظ للجدل المثار حول التحكيم في دوري أبطال أفريقيا قائلًا "هذا الملف يحتاج إلى وقفة قوية وجادة من القائمين على أمر اللعبة داخل القارة، وجود تقنية الفيديو بات أمرًا في غاية الأهمية في ظل الأخطاء المتزايدة من الحكام".

يُذكر أن الهلال افتتح مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بالفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي.