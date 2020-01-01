فايلر: ليس لدينا أي أعذار ولم نقدم ما نستحق عليه الفوز أمام بلاتينيوم

المدير الفني للأهلي غير راضٍ تمامًا عن فريقه الليلة

أعرب السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للأهلي المصري، عن شعوره بحالة من الإحباط من المستوى الذي ظهر به فريقه خلال مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي، مؤكدًا أنه لم يقدم ما يستحق عليه الفوز.

الشياطين الحمر تعادلوا - خارج الديار - أمام الفريق الزيمبابوي بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. (طالع تقرير المباراة)

وقال فايلر، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لست سعيدًا بالأداء، خاصةً في الشوط الأول، ورغم تحسن الأداء في الشوط الثاني وإدراكنا للتعادل إلا أنني لست راضيًا بشكل عام عن الأداء وكذلك النتيجة".

وأضاف: "نحن حضرنا إلى هنا من أجل الفوز، لكن للأسف لم يتحقق، فالأجواء مختلفة تمامًا عن اللقاء الذي أقيم بيننا في القاهرة، فهنا الظروف صعبة وطقس مختلف، لكننا لم نقدم المستوى المطلوب ولا نستحق الفوز".

حسابات تأهل الأهلي عن المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا

بسؤاله عن إصابة وليد سليمان قبل اللقاء بدقائق، وتعرض أليو ديانج خلال اللقاء للإصابة، علق: "هذه ظروف تحدث في كرة القدم، لكننا لن نبحث عن أعذار، فالأداء لم يكن مرضيًا بالنسبة إليّ".

عن تأثير ضغط المباريات المحلية والإفريقية على اللاعبين، أوضح: "لا نملك رفاهية القرار، نحن نتعامل مع الأمر الواقع، وبمجرد وصولنا للقاهرة يوم 13، سنبدأ الاستعداد لمواجهة طنطا في الدوري المصري بيوم 15 من الشهر الجاري".

واختتم بالحديث عن فرص فريقه في التأهل لربع النهائي: "أمامنا مواجهتين متبقيتين، وهدفنا ينصب حاليًا على لقاء النجم الساحلي التونسي الذي سيقام بمصر، حتى نحقق الفوز".

يذكر أن التعادل منح الشياطين الحمر صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا بسبع نقاط، في انتظار مواجهة النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، صاحبي الست نقاط، والتي تقام بعد قليل، أما بلاتينيوم فحصد بتعادله أمام الأحمر أول نقطة له في مشواره، إذ تلقى ثلاث هزائم في المباريات الماضية، ليأتي في المركز الأخير.