الأهلي يُحدد موعد عودة كريم نيدفيد للتدريبات الجماعية

اللاعب غائب منذ فترة طويلة للإصابة

أفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن لاعب وسط الفريق "كريم نيدفيد" دخل المرحلة النهائية من برنامجه التأهيلي، وسيبدأ اللاعب في تنفيذها الأسبوع القادم تمهيدًا لعودته للتدريبات الجماعية.

وكان لاعب الوسط الشاب قد أجرى جراحة لعلاج غضروف الركبة في مايو الماضي، ويخضع منذ ذلك الوقت لبرنامج علاجي وتأهيلي بهدف الشفاء التام من تلك الإصابة.

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وأوضح الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب سيختتم المرحلة الأخيرة من عملية التأهيل الخاصة به على مدار الـ10 أيام القادمة، إذ سيؤدي برنامجًا تأهيليًا مكثفًا في صالة الألعاب الرياضية، ومن ثم سيخضع لاختبار طبي جديد تمهيدًا لعودته للمران الجماعي.

ويُعاني الأهلي حاليًا من غياب طويل للثلاثي رمضان صبحي ومحمد محمود وحمدي فتحي نتيجة تعرضهم لإصابات مختلفة، ويُعد الأول أقربهم للعودة، إذ يحتاج 4-5 أسابيع، فيما يبدو موسم محمد محمود قد انتهى لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

الأهلي استأنف مرانه ظهر اليوم الأربعاء بعدما حصل اللاعبون على راحة ليوم أمس عقب الفوز على الاتحاد في الجولة العاشرة من الدوري المصري يوم الإثنين الماضي.