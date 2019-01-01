الأهلي يُعلن جاهزية رامي ربيعة للعب ضد بلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا

مباراة قوية تنتظر الأهلي أمام الفريق القادم من زيمبابوي

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر جاهزية رامي ربيعة لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي مساء السبت القادم ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ذلك بعدما كان قد غاب عن مباراة الاتحاد في الجولة العاشرة من الدوري المصري يوم الإثنين الماضي.

وتعرض ربيعة لإصابة عضلية في العضلة الخلفية خلال مواجهة الإسماعيلي في الجولة التاسعة من الدوري المصري، ليغيب عن لقاء الاتحاد الذي حسمه الأهلي لصالحه بأربعة أهداف دون مقابل ليُعزز صدارته لجدول ترتيب البطولة برصيد 24 نقطة من 8 مباريات.

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الموقع الرسمي للنادي الأهلي أوضح نقلًا عن أعضاء الجهاز الفني أنهم اطمأنوا على جاهزية المدافع المصري التامة لمباراة استاد السلام مساء السبت القادم بعدما شارك بقوة في مران الغائبين عن مباراة الاتحاد.

واستأنف الأهلي ظهر اليوم تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم المهمة في دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصل اللاعبون على راحة يوم أمس، وقد عقد فايلر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، واستغرقت المحاضرة مدة 30 دقيقة تحدث المدرب السويسري معهم خلالها عن المباراة القادمة.