برانكو على المحك - إدارة الأهلي تدرس عودة جروس

الراقي بدأ موسمه بخسارة نقطتين في الدوري السعودي ووداع دوري الأبطال

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يبدو أن مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة أحمد الصائغ، جدد ثقته في الكرواتي برانكو؛ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بصورة صورية فقط وليس بشكل كامل.

الراقي استهل موسمه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أول أمس الخميس، بالتعادل الإيجابي أمام العدالة بهدف لكل منهما، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ليخسر أول نقطتين في مشواره.

وقبلها ودع الأهلي دوري أبطال آسيا بتلقي الهزيمة أمام الهلال برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ16.

وعقدت منصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة بالنادي الجداوي، جلسة أمس الجمعة، مع المدرب الكرواتي لمناقشة الأخطاء الفنية خلال الفترة الماضية، وقدم برانكو اعتذاره للإدارة خلال الجلسة، لتتم تجديد الثقة به في النهاية.

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رغم تجديد الثقة إلا أن عديد التقارير أكدت أن إدارة الأهلي بدأت في دراسة عودة السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني الأسبق للفريق، مرة أخرى بدلًا من برانكو.

وأوضحت التقارير أن مجلس الصائغ سيتواصل مع جروس، لاستطلاع رأيه في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، لكن في سرية تامة، في انتظار نتائج الراقي في المباريات المقبلة.

المدرب السويسري كان قد قاد الراقي فترتين من قبل من يوليو 2014 وحتى يونيو 2016، ثم عاد في أكتوبر 2016 وحتى يونيو 2017.

ونجح في ولايته الأولى في حصد لقب الدوري، ولقبي كأس الملك وكأس ولي العهد.

وحاليًا لا يتولى جروس تدريب أي فريق بعدما رحل عن الزمالك المصري في مايو الماضي، بعد انتهاء عقده.