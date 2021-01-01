بايرن ميونخ يتوعد للأهلي ساخرًا من برشلونة

البافاري على موعد مع الشياطين الحمر في نصف نهائي المونديال

توعد بايرن ميونخ الألماني، الأهلي المصري في المباراة المصيرية، المنتظر أن تجمع بينهما، ساخرًا من خصمه السابق برشلونة الإسباني.

المارد الأحمر تأهل اليوم الخميس، إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2020، بعدما تغلب على الدحيل؛ بطل الدوري القطري، بهدف نظيف، سجله حسين الشحات، على استاد المدينة التعليمية.

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ومن المنتظر أن يلتقي الشياطين الحمر مع البافاري في مباراة حسم المتأهل للنهائي، في الثامن من فبراير الجاري.

الحساب الرسمي للنادي الألماني، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الناطق باللغة العربية، كتب: "موعدنا الإثنين 8/2 يا أهلي"، في إشارة ساخرة لهزيمته التاريخية السابقة للبرسا.

البايرن هزم برشلونة بنتيجة 8-2 في 14 من أغسطس الماضي، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في هزيمة تاريخية.

ومن المقرر أن يصل البافاري إلى العاصمة القطرية "الدوحة" بعد غدٍ السبت، إذ أن بطل أوروبا يستهل المونديال من دور نصف النهائي.

يذكر أن الدحيل يلعب حاليًا على المركز الخامس، إذ أنه من المقرر أن يلاقي أولسان الكوري الجنوبي؛ بطل دوري أبطال آسيا، في السابع من فبراير الجاري.