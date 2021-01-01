الشناوي: حتى لو خسرنا كنت سأكون فخورًا أيضًا وهذا سر تألقي في الجزائيات

حارس مرمى الأهلي العملاق هو من حسم برونزية المونديال له

أعرب محمد الشناوي؛ حارس مرمى الأهلي المصري، عن فخره بزملائه وبما قدومه خلال كأس العالم للأندية قطر 2020، مشددًا على أنهم تعاهدوا على حصد الميدالية البرونزية كرد لجميل الجماهير المساندة لهم.

المارد الأحمر حصد الميدالية البرونزية للمونديال والمركز الثالث بعدما تغلب على بالميراس البرازيلي؛ بطل كأس ليبرتادوريس، في ركلات الترجيح 3-2، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، على ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية "الدوحة". (طالع التفاصيل)

الشناوي تألق وتصدى لركلتي جزاء في المباراة، هما الأولى والخامسة، فيما مرت واحدة بجوار القائم، وسكنت شباكه ركلتين.

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وقال الشناوي، خلال تصريحاته لقنوات "بي إن سبورتس"، عقب المباراة: "أقول للجماهير ألف شكر على مساندتكم لنا منذ أول يوم لنا بالدوحة، نحن كلاعبين تعاهدنا ألا نخسر البرونزية من أجلكم، وأقول لزملائي كنتم رجالًا ووثقتم بأنفسكم، فقدمنا مباراة كبيرة وقمتم بواجبكم على أكمل وجه، وحتى إذا كنا خسرنا، فسأكون فخور بكم أيضًا".

وأضاف: "مبروك للاعبين والإدارة والجهاز الفني، دون دعم زملائي لما كنت فعلت أي شيء مما تشيدون به حاليًا، كنا على قلب رجل واحد، فكتبنا تاريخًا لأنفسنا".

بسؤاله عن سر تألقه اللافت للنظر في ركلات الترجيح، أوضح: "قبل كل مباراة ندرس الخصم بشكل جيد، ندرس به كل شيء حتى طريقة تنفيذ لاعبيه لضربات الجزاء، بجانب أن زملائي يوجهونني في بعض الأحيان وأنا أعمل مع نفسي، كلنا يد وحدة, نقدم النصائح لبعضنا".

يذكر أن الأهلي افتتح البطولة بالفوز أمام الدحيل؛ بطل الدوري القطري، بهدف نظيف، ثم تلقى الهزيمة في نصف النهائي أمام بايرن ميونخ الألماني؛ بطل دوري أبطال أوروبا، بثنائية نظيفة.