ضغط المباريات، الوداد وطريقة اللعب .. تصريحات موسيماني في مؤتمر تقديمه

تصريحات مهمة للمدرب الجديد للأهلي

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للنادي الأهلي مدى صعوبة تخليه عن منصبه في صن داونز الجنوب أفريقي بعد 8 سنوات، مشيرًا إلى أن ذلك يُبرز تمامًا قيمة النادي المصري وأهميته بالنسبة له.

الأهلي كان قد تعاقد مع موسيماني لمدة عامين ليخلف السويسري رينيه فايلر الذي فُسخ عقده لعدم التوافق على بعض الشروط، وقد حضر المدرب صاحب الـ56 عامًا للقاهرة يوم أمس وقاد المران في ملعب التتش.

موسيماني بدأ المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه بتوجيه الشكر لإدارة الأهلي ورئيسه محمود الخطيب لثقتهم به ومنحه فرصة تدريب نادي القرن في أفريقيا، مضيفًا "واجهت الأهلي في نسختين من دوري أبطال أفريقيا وأدرك جيدًا قيمته داخل القارة".

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"تعاقد الأهلي معي يعكس العلاقات الطيبة بين مصر وجنوب أفريقيا، وقد كان رئيس جمهورية بلادي سعيدًا بتلك الخطوة وتمنى لي التوفيق، وكذلك جماهير صن داونز".

وعن حجم الضغوطات في الأهلي، قال المدرب المتوج بدوري أبطال أفريقيا عام 2017 على حساب الزمالك "أعلم جيدًا حجم المسؤوليات والضغوطات التي سأتعرض لها في الأهلي، وقد لاحظت مدى الضغوط التي يتعرض لها الأهلي والزمالك والمنتخب المصري عندما واجهتهم كمدرب مع صن داونز ومنتخب جنوب أفريقيا".

تابع "تلك الضغوطات طبيعية في الأندية الكبيرة نظرًا لمطالب الجماهير الكبيرة والتي لا ترضى سوى بالإنجازات والألقاب، ما لاحظته أنني أحظى بدعم الجميع هنا وأنا سعيد جدًا بذلك".

موسيماني أشار إلى أنه لا يُتابع الدوري المصري لعدم نقله تلفزيًا في جنوب أفريقيا، لكن موضحًا أنه يُتابع مباريات الأندية المصرية خاصة الأهلي في أفريقيا، مؤكدًا أن الدوري المصري قوي مثل نظيره في جنوب أفريقيا.

وحول طريقة لعبه والاستعداد لمواجهة الوداد، قال "كنت أطبق طريقة لعب 4-2-3-1 مع صن داونز، وهي نفس الطريقة المتبعة في الأهلي، قد نغيرها خاصة أن الفريق يمتلك مرونة تسمح له باللعب بأكثر من طريقة، وقد شاهدته سابقًا يلعب بـ4-3-3، سنلتزم بالطريقتين الآن حتى أتعرف أكثر على اللاعبين".

"ضيق الوقت حتى مباراة الوداد سيجعلني أعتمد على سامي قمصان للتعرف على حالة اللاعبين البدنية قبل اتخاذ أي قرار بإراحة أي لاعب، مباريات الدوري ستكون تجربة للوصول إلى أفضل تشكيل ممكن في نصف نهائي دوري الأبطال".

موسيماني أكد أن جدول المباريات المضغوط أمر ليس جديد عليه، مشيرًا إلى أنهم كانوا يلعبوا بنفس الجدولة تقريبًا في جنوب أفريقيا نظرًا للظروف الخاصة بجائحة كورونا، كما قال عن اللاعبين المعارين "أنا لا أعرف اللاعبين المعارين، ولذا سأعتمد على المساعدين وسامي قمصان في ذلك، الوحيد الذي أعرفه هو وليد أزارو وهو في الهجوم مع مروان محسن وأليو بادجي، سأستغل الفترة الحالية في تقييم اللاعبين وأتخذ القرارات الأفضل للموسم القادم".

وفي نهاية المؤتمر الصحفي تسلم موسيماني قميص الأهلي من محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي.