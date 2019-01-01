وعد خاص من بن مشعل للاعبي الأهلي حال تخطي الهلال

الراقي يستهل موسمه الجديد بديربي سعودي بطابع آسيوي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أقام الأمير منصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة بنادي الأهلي السعودي، أمس السبت، مأدبة طعام للاعبين الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني، بحضور أحمد الصائغ؛ رئيس النادي، عقب نهاية المران.

الراقي يستعد لملاقاة الهلال بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وخلال اجتماعه باللاعبين قبل العشاء، وعدهم بن مشعل بمكافآت مجزية حال تخطي الزعيم والتأهل لدور الثمانية بالبطولة القارية.

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لقاء الإياب بين الفريقين من المقرر أن يقام في 13 من الشهر الجاري على ملعب جامعة الملك سعود، لحسم المتأهل للدور المقبل.

🎥 مأدبة العشاء التي أقامها سمو المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل 💚 pic.twitter.com/84eY4DXYPc — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 3, 2019

يذكر أن الراقي صعد لدور الـ16 كثاني المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات والهزيمة في ثلاث آخرين.

أما الزعيم فتأهل كأول المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، جمعها من أربعة انتصارات وتعادل وحيد وهزيمة واحدة.