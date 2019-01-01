تأهل الأهلي إلى دور الـ8 يكلف بن مشعل مليون ونصف ريال

الراقي لم يكن جيدًا في دور المجموعات، وتلقى ثلاث هزائم، لكنه في الأخير تأهل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يختتم الأهلي السعودي اليوم الإثنين، استعداداته لمواجهة الهلال، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

المباراة من المقرر أن تقام غدًا الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، على أن يقام لقاء الإياب في 13 من الشهر الجاري، على استاد جامعة الملك سعود.

وكان الأمير منصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة بالراقي، قد وعد اللاعبين بمكافآت مجزية حال تخطي الهلال والتأهل إلى دور الـ8.

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وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن مصادرها أكدت أن قيمة المكافآت ستصل إلى مليون ونصف ريال بواقع 50 ألف ريال لكل لاعب.

يذكر أن وصول الأهلي إلى دور الـ16 جاء بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات والهزيمة في ثلاثة آخرين.

أما تأهل الهلال فكان أول المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، جمعها من الفوز في أربعة لقاءات، والتعادل في مباراة وحيدة، وتلقي هزيمة وحيدة.