سيد عبد الحفيظ يوضح موقف الشناوي ورمضان صبحي من مواجهة الهلال

بعثة المارد الأحمر تطير للسودان بعد غدٍ الخميس

كشف سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، موقف الثنائي المصاب حارس المرمى محمد الشناوي، وجناح الفريق رمضان صبحي، من اللحاق بمواجهة الهلال السوداني.

بعثة المارد الأحمر تطير إلى السودان عصر بعد غدٍ الخميس، استعدادًا لملاقاة الهلال في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في الأول من فبراير المقبل.

وأكد عبد الحفيظ أن الشناوي جاهز للسفر مع البعثة، موضحًا أن أجرى الفحوصات الطبية اللازمة، والتي أكدت أن حالة الحارس مطمئنة، وجاهز للمشاركة في المباراة.

حارس الشياطين الحمر كان قد تعرض لكدمة في الظهر خلال مواجهة النجم الساحلي التونسي، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة القارية.

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أما بشأن صبحي، فأوضح مدير الكرة أن حالته في تحسن مستمر، وشارك بالفعل في جزء من مران أمس الإثنين، على أن يتم تقييم حالته بشكل نهائي لتحديد موقفه من السفر مع البعثة.

صبحي غاب عن الأهلي لعدة أسابيع، إثر تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية، أبعده خلال المباريات خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن الشياطين الحمر في حاجة إلى نقطة وحيدة من مواجهة الهلال، لحسم تأهلهم إلى دور ربع النهائي بالبطولة القارية.

الأهلي يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط، يليه النجم الساحلي التونسي بتسع نقاط، متفوقًا على الفريق السوداني بفارق الأهداف، بينما يحل بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.