رابطة الأهلي: أمل التأهل باقٍ ونساند الراقي في السراء والضراء

رابطة مشجعي الراقي تحضر إلى الرياض لمؤازرة فريقها في المباراة الحاسمة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد بدر تركستاني؛ رئيس رابطة مشجعي الأهلي السعودي، على مؤازرة الفريق في لقاء الكلاسيكو أمام الهلال، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء.

الراقي يلاقي الزعيم في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة مساء الليلة، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وقال تركستاني، في تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "حريصون على دعم الفريق في السراء والضراء، وأمل التأهل باقٍ رغم خسارة الذهاب".

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وأوضحت الصحيفة وفقًا لتأكيدات رئيس رابطة المشجعين أن الرابطة ستتخذ أماكنها المعتادة في ملعب جامعة الملك سعود، وجهزت بعض الأهازيج الخاصة بها للمباراة.

كان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بفوز الزعيم برباعية مقابل هدفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

رباعية الأزرق في الذهاب سجلها عبد الله الحافظ وبافيتيمبي جوميس "ثلاثة أهداف"، بينما أحرز ثنائية الراقي عمر السومة ودجانيني تافاريس.