قنبلة الانتقالات .. الهلال يسعى لإعادة مهاجم الأهلي السابق للدوري السعودي

هل تثير تلك الصفقة أزمة بين الناديين

كشفت مصادر صحفية عن ما يُمكن وصفه بقنبلة الانتقالات الشتوية، ويتعلق الأمر بعرض رسمي من الهلال للتعاقد مع دجانيني تافاريس مهاجم طرابزون سبور التركي والنادي الأهلي السابق.

مهاجم الرأس الأخضر كان قد فسخ عقده من جانب واحد بداية الموسم الجاري وانضم إلى النادي التركي في صفقة انتقال حر، وقد تقدم الفريق الجداوي بشكوى ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ورد دجانيني بشكوى أخرى لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

دجانيني كان أحد نجوم الأهلي خلال تواجده معه منذ صيف 2018، إذ خاض معه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي 43 مباراة سجل خلالهم 28 هدفًا وصنع 8 آخرين.

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الهلال تخلى مؤخرًا عن مهاجمه السوري عمر خربين المنتقل إلى الوحدة الإماراتي في صفقة انتقال حر، ويبحث حاليًا عن مهاجم جديد يدعم به هجومه خاصة مع تراجع مستوى بافيتمبي جوميس وعدم تقديم لوسيانو فييتو المردود المطلوب.

صحيفة "أسيست أناليز" التركية أفادت أن طرابزون سبور تلقى عرضًا من الهلال للتعاقد مع صاحب الـ29 عامًا خلال الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بطلب خاص من مدربه رازفان لوشيسكو الذي يرى اللاعب مناسبًا لأسلوب لعبه.