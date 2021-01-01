بتعادله مع الأهلي .. الهلال يُحطم رقمًا سلبيًا في تاريخه

مباراة الأهلي والهلال انتهت بالتعادل السلبي

حطم الهلال رقمًا سلبيًا في تاريخه بتعادله مساء أمس وضمن الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي مع الأهلي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

مباراة الأهلي و الهلال انتهت بالتعادل السلبي مساء أمس الجمعة، مما أفقد الزعيم نقطته الثامنة على التوالي في الدوري السعودي وقلص الفارق مع مطارده الشباب إلى نقطة واحدة فقط.

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التعادل مع الأهلي كان الرابع على التوالي للهلال، وتلك هي المرة الأولى التي لا يستطيع خلالها الفريق الأزرق تحقيق الفوز خلال 4 مباريات متتالية في تاريخ دوري المحترفين السعودي الذي انطلق موسم 2008-2009.

الرقم السابق السلبي للهلال في هذا الجانب كان عجزه عن الفوز لثلاث مباريات متتالية موسم 2017-2018، حين تعادل بنتيجة 1-1 مع الفيصلي والاتفاق والاتحاد.