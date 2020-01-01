الأهلي المواجهة الأسهل وصدام صعب للاتحاد .. قرعة كأس الملك 2021

النظام هذا العام مختلف عن سابقيه

أجرت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، قرعة دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2020-2021.

القرعة هذا العام تقام بنظام مختلف، إذ ستقتصر على فرق دوري المحترفين الـ16، دون أي تصنيفات.

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وأسفرت القرعة عن هذه المواجهات:

الهلال × الفتح

الأهلي × العين

النصر × الرائد

الوحدة × الاتحاد

القادسية × الشباب

ضمك × التعاون

الباطن × أبها

الاتفاق × الفيصلي

يذكر أنه يتبقى من نسخة 2020 من كأس الملك دور النهائي فقط، والذي سيقام في 29 من نوفمبر الجاري بين الهلال والنصر.

وكان الزعيم قد تأهل للنهائي بعد التغلب على أبها بثنائية نظيفة، بينما أقصى العالمي الأهلي بهزيمته بثنائية مقابل هدف وحيد.