إقالة ولجنة تحقيق .. قرارات صارمة من وزير الرياضة بشأن "الجوهرة المشعة"

أرضية الملعب كانت سيئة للغاية خلال مباراتي اليوم الجمعة

لم يقف الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي صامتًا إزاء الحالة السيئة جدًا التي ظهرت عليها أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة خلال مباراتي اليوم الجمعة في الدوري السعودي.

ملعب الجوهرة المشعة احتضن اليوم مباراة الاتحاد أمام أبها وبعدها لقاء القمة بين الأهلي والهلال ضمن قمة الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، وقد بدا واضحًا سوء أرضية الملعب التي نالت انتقادات الجميع.

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وزير الرياضة السعودي اتخذ 3 قرارات عاجلة عقب نهاية اللقاء الثاني بأقل من ساعة، هي:

تشكيل لجنة تحقيق بقيادة مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الرياضة حول سوء حالة أرضية الملعب، ورفع تقرير حول الأمر خلال 48 ساعة.

إقالة المهندس المشرف على أعمال زراعة الملعب.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركة المكلفة بصيانة المدينة الرياضية حسب ما يقتضيه النظام.

وقد لاقت قرارات الأمير عبد العزيز الفيصل ردود فعل مرحبة جدًا وداعمة لكل تلك القرارات، خاصة أن الملعب كان مغلقًا أمام مباريات الدوري السعودي منذ منتصف ديسمبر الماضي لانشغاله بأعمال الصيانة، وقد تم نقل بعض المباريات إلى الملعب الرديف بالمدينة الرياضية وكذلك إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.