إدارة الأهلي تصدم ميلويفيتش بشأن مباراة الهلال

قمة الجولة القادمة في الدوري السعودي تجمع الهلال والأهلي

يسعى الأهلي لاستعادة توازنه حين يستضيف الهلال مساء الجمعة القادم في قمة الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، وذلك بعد خسارته آخر مباراتين في البطولة أمام التعاون والقادسية.

الفريق الجداوي فرط مرتين في فرصة التقدم لصدارة جدول الترتيب التي يحتلها الهلال حاليًا، لكنه مازال يمتلك فرصة جديدة لكن فقط حال انتصاره في جدة مساء الجمعة القادم.

صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت أن إدارة الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة والتي تعيش ظروفًا صعبة صدمت المدرب فلادان ميلويفيتش بالتأكيد على أن مواجهة الهلال هي فرصته الأخيرة لإنقاذ منصبه في النادي.

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وأضافت أن الإدارة أوضحت للمدرب الصربي أنها لم تتخذ أي قرار متسرع بعد الخسارتين الأخيرتين وفضلت الحفاظ على الأجواء الداعمة والإيجابية للخروج من تلك الكبوة سريعًا، لكن كل ذلك سيتغير حال لم تكن النتيجة إيجابية أمام الهلال.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين في الأهلي أكدوا لميلويفيتش أنهم سيجلسون معه للوصول إلى الطريقة الأفضل لإنهاء التعاقد بينهما حال كانت نتيجة مواجهة الهلال سلبية.