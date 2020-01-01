لشرح موقفه من أحداث لقاء الأهلي وشكوى الحكم المغربي - الهلال يخاطب كاف

النادي السوداني يبرئ نفسه من تصرفات جماهيره

أرسل الهلال السوداني اليوم الإثنين، خطابًا رسميًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لشرح موقفه من الأحداث التي شهدها ملعب الجوهرة الزرقاء، بمدينة أم درمان السودانية، خلال مواجهة الأهلي المصري.

المباراة أقيمت أول أمس السبت، وشهدت الدقيقة 74 منها اقتحام اثنين من جمهور الأزرق للملعب، بجانب إلقاء الجماهير لبعض المقذوفات داخل أرضية الملعب، مما تسبب في إيقاف المباراة لمدة تسع دقائق، قبل أن تُستأنف من جديد.

وبرأ الهلال نفسه من اقتحام الجمهور للملعب، إذ أكد أنه غير مسؤول عن أحداث الشغب التي صدرت من جماهيره.

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خطاب الفريق السوداني كذلك تضمن شكوى ضد الحكم المغربي رضوان جيد، الذي أدار المباراة، لما وصفه بسوء إدارة المباراة وتعسفه ضد الهلال، مدعمًا موقفه بإدارته من قبل لقاء الهلال أمام النجم الساحلي التونسي في الكونفدرالية 2019، ووقتها احتسب ثلاث ضربات جزاء لصالح جوهرة الساحل.

المارد الأحمر تأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تعادل أمام الهلال السوداني بهدف لكل منهما. (طالع تقرير المباراة)

صعود الشياطين الحمر جاء كثان المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، خلف النجم الساحلي التونسي بـ12 نقطة، بينما ودع الفريق السوداني البطولة بحصده عشر نقاط، وحل بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.

قرعة ربع النهائي من المقرر أن تقام في الخامس من فبراير الجاري، ومن المقرر أن يلاقي الشياطين الحمر مازيمبي الكونغولي أو صن داونز الجنوب إفريقي أو الترجي التونسي