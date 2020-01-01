تركي آل الشيخ يُهاتف الخطيب ويكشف فحوى المحادثة

مباراة حاسمة في دوري أبطال أفريقيا مساء السبت القادم

قال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية أنه أجرى اتصالًا مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري للاطمئنان على الفريق قبل مواجهة الهلال السوداني الحاسمة في دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يلتقي الهلال في الخرطوم في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ويحتاج للخروج بنتيجة التعادل على الأقل ليحسم تأهله للدور القادم بغض النظر عن مباراة النجم الساحلي أمام بلاتينيوم الزيمبابوي.

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وكان الفريق قد تقدم لصدارة المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة عن النجم الساحلي والهلال بفضل انتصاره على الفريق التونسي بهدف دون رد يوم الأحد الماضي، ويتطلب الأمر انتصاره في اللقاء القادم لضمان تأهله متصدرًا للمجموعة.

آل الشيخ أكد عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أنه عرض رصد مكافأة خاصة للاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة الهلال، موضحًا أن الخطيب طلب منه تأجيل الأمر حتى ضمان التأهل للدور القادم.

إذ كتب "أجريت اتصالًا بالأخ المحترم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاطمئنان علي الفريق قبل لقاء الهلال السوداني الشقيق يوم السبت. وأبديت رغبتى في رصد مكافأة خاصة للاعبين والجهاز الفني لتحفيزهم قبل المباراة. وأكد علي توافقنا في هذا الأمر لكن بعد الصعود بإذن الله".