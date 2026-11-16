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محمود خالد

تجاهل استغاثة معلّق راحل .. جدل إعلامي بسبب رفض وصف مباراة النصر والأهلي بـ"الكلاسيكو"!

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أثار الناقد الرياضي عدنان جستنيه، جدلًا بشأن قمة الأهلي والنصر، التي نستعد لمشاهدة نسخة جديدة منها، الجمعة، في مؤجلة الجولة التاسعة، حيث رفض وصفها بـ"الكلاسيكو"، مبينًا أن تاريخ الكرة السعودية ليس به إلا مواجهة واحدة تستحق هذا اللقب، وهي مباراة الاتحاد والهلال.

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وفي ميدان الإنماء بجدة، يلتقي الأهلي والنصر، في قمة مؤجلة حددت الرابطة موعدها في 20 نوفمبر، والتي أثارت حالة من الجدل، بسبب موعد المباراة المتزامن مع العودة من فترة التوقف الدولي، وكذلك الضغط على فراس البريكان، نجم الراقي، الذي سيكون متواجدًا في كوالالمبور، قبل 24 ساعة فقط من القمة، من أجل حضوره حفل جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026.

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ونوّه جستنيه، عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، بأن مواجهة الهلال والاتحاد هي الوحيدة التي تنطبق عليها معايير الكلاسيكو "العالمية"، من حيث الأكثر فوزًا بالبطولات وقربًا من المنافسة على مدار سنوات، وكذلك استمرار الإثارة والتشويق، متحديًا بأنه على مدار تاريخ المباريات السعودية، لم يخرج أي معلّق رياضي ويصف مباراة الأهلي والنصر بـ"الكلاسيكو"، كما استشهد بالكرة الإسبانية، التي تحمل مواجهة واحدة تستحق ذلك الوصف، بين برشلونة وريال مدريد، كون المنافسة على البطولات بشكل عام محصورة بين هذين الناديين.

نداء معلق راحل والـ8 انتصارات

في المقابل، أشار الناقد محمد العنزي، إلى ما ذكره المعلّق الراحل زاهد قدسي، في فترة السبعينيات والثمانينيات، حيث كان يناشد الأمير فيصل بن فهد، بدعم الأندية الأخرى، لأنهم تعبوا من المشاهدة المتكررة للأهلي والنصر معًا في مباريات النهائي، وهو ما علّق عليه جستنيه، بقوله إنه لا يقلل من تلك المواجهة، إلا أن كلاسيكو الاتحاد والهلال له رمزية تاريخية، مراهنًا بأنه لم يأتِ أي معلق ويصف مباريات أخرى بذلك الوصف الذي قلّت قيمته حينما بدأت توصف به العديد من المواجهات، سواءً النصر والأهلي، والشباب أيضًا.

واستند الناقد غرم العمري، إلى معيار جستنيه بشأن "الإثارة والتنافس"، مؤكدًا أنها صفة حاضرة باستمرار بين الأهلي والنصر، في الوقت الذي عانى فيه الاتحاد مؤخرًا من موسم 2023-2024، الذي تلقى فيه 8 هزائم على مدار الموسم من الهلال في جميع البطولات، فيما علّق عليه جستنيه أيضًا، بأن الهزائم الثمانية يُسأل عنها أنمار الحائلي، رئيس الاتحاد السابق، ومسرحية "شاهد ما شافش حاجة"، التي كان يمر بها العميد، على حد وصفه، كما حدث أيضًا في صفقة انتقال كريم بنزيما إلى الهلال، كما أن النتائج الكبيرة في بعض مواجهات برشلونة وريال مدريد، لم تؤثر بدورها على وصف الكلاسيكو لها.

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مؤامرة ضد الاتحاد

وفي سياق متصل، واجه عدنان جستنيه، نقدًا ساخرًا بأنه دائمًا ما يتحدث عن مؤامرة ضد الاتحاد، ولديه مشكلة مع الأهلي، خاصة بعدما ذكر بأنه سُعد بصوت المعلق علي داود، حينما قال "بطل الكؤوس" ولم يكن هناك دوري وقتها، وأن العميد تعرض لمؤامرة في انتقاله نجمه سعيد غراب إلى النصر ثم الأهلي، وسط حالة من "السبات"، فيما رد جستنيه بدوره، بأنه لا يكره الأهلي وجمال كرة القدم في التنافس، ولكن على مدار التاريخ، حدثت أشياء لو تعرض لها أي نادٍ لكان انتهى، ولكن الاتحاد بقي وسيبقى شامخًا.

بقلممحمود خالد

محرر رياضي

محرر صحفي أملك خبرة في كتابة المقالات والأخبار الرياضية منذ بدايتي في هذا المجال في عام 2013.

كاتب يهوى القصص الرياضية الملهمة، شغوف بمتابعة ما يروى في حكايات اللاعبين في كرة القدم ومختلف الرياضات الأخرى، وبطولاتي المفضلة هي كأس العالم والأولمبياد.

مجال التخصص هو الكرة السعودية والعربية، وتغطية أبرز الأرقام والأحصائيات حول مسيرة اللاعبين، سواء على المستوى المحلي أو المحترفين في الملاعب الأوروبية.

بدأت بشغف رؤية لحظات التتويج بالبطولات، بشكل عام، ثم متابعة مباريات الأهلي والمنتخب المصري، أكره التعصب وأحب متابعة كل ما يزيد حصيلتي الرياضية.

خبرة العمل: تغطية شاملة للمباريات وإضافة رؤية نقدية لأبرز اللقطات والجوانب الفنية، خاصة في الجانب السعودي.

ذكرى كروية لا تنسى: أحداث سعيدة وأخرى صادمة، لكني أتذكر معها انفعالي الشديد، لا أنسى لحظة نطح زيدان لماتيراتزي ولحظات القلق قبل الطرد، تصدي كاسياس لتسديدة روبن في نهائي مونديال 2010، سباعية ألمانيا في البرازيل في كأس العالم 2014، ريمونتادا برشلونة في باريس سان جيرمان، لقطة ميسي بالبشت القطري واحتفالات جماهير الأرجنتين بمونديال 2022.

أما عن أهداف معلقة بالذاكرة، أقول (هدف أبو تريكة في الصفاقسي وأفشة في نهائي القرن، وهدف سالم الدوسري في الأرجنتين، وهدف أجويرو في كوينز بارك رينجرز).

تشكيلتي المفضلة: بوفون، داني ألفيش، باولو مالديني، سيرخيو راموس، روبرتو كارلوس، تشافي هيرنانديز، زين الدين زيدان، كريستيانو رونالدو، محمد صلاح، ليونيل ميسي، رونالدو "الظاهرة".

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