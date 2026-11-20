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استغل النادي الأهلي، فوزه المثير على النصر، بثلاثية، من أجل إطلاق كم من الرسائل الساخرة، في ليلة كان دفاع الراقي هو كلمة السر الأولى في "الريمونتادا".

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وبدأ النصر التسجيل بهدف أحرزه كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 14، فيما ردّ الأهلي بثلاثية عن طريق وندرسون جالينو وإيفان توني (من ركلة جزاء) وروجر إيبانيز، في الدقائق 45+1 و71 و75.

"في النهاية .. هذا المصير"

وعقب إطلاق صافرة النهاية، أطلق الأهلي منشورًا عبر منصة (إكس)، لإعلان نتيجة المباراة، برسالة "فارق اثنين.. زي باقي الأشياء، مبروك لجماهير الأهلي"، مع الاستعانة بصورتي ميريح ديميرال وروجر إيبانيز، يطلقان الألسنة، فيما أتبعه الراقي بمقطع فيديو، مرفقًا بعبارة "تقديم أو تأخير.. في النهاية هذا المصير".

وكعادته، استعان الأهلي بمدافعه ميريح ديميرال، من أجل "الطقطقة" على جماهير النصر، بصورة له وعلى عينيه ميداليتي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعبارة "هذا وهو مدافع"، فيما نشر مقطعًا آخر للمدافع التركي وهو يسير بميدالية النخبة الآسيوية في الملعب، عقب المباراة، برسالة "فرصة تشاهدونها عن قرب".

وبرسالة عن جماهير الأهلي التي ملأت المدرجات، قال النادي "أنا لعين الذي يريد الفوز كابوس .. من أنت أخبرني.. عند حاكم زمانه"، وعبارة أخرى "من خلفك الموج والأهلي أمامك".

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بوسيتش ينتقد أخطاء الأهلي

وفي سياق متصل، ورغم إعجابه بأداء الفريقين "الرائع"، ومساندة الجماهير، إلا أن المدير الفني للأهلي، مارينو بوسيتش، لم ينس أخطاء الفريق في بداية اللقاء، بتسليم الكرة للمنافس، فيما ذكر بأن إهدار كريستيانو رونالدو لركلة الجزاء، كان بمثابة "بداية المباراة" بالنسبة له، قبل أن يعود في الشوط الثاني بفضل تألق الحارس إدوارد ميندي في التصديات، وكذلك روجر إيبانيز وبقية الفريق الذين أظهروا تماسكًا وسيطروا على تلك المباراة الصعبة.

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وأضاف بوسيتش، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه يرفض فكرة بدء المباريات بشكل سيء، وهو الأمر الذي حدث فقط في مباراتين أو ثلاث، خلال الموسم الحالي، مضيفًا أن أصعب جزء في كرة القدم، هو الاستمرار بنفس الأداء، وبالنسبة له، فإن أي فريق في العالم، دائمًا ما يلعب بشكل جيد على أرضه وبين جماهيره، وتكون له الأفضلية، وسيسعى لاستمرار الأداء خارج أرضه، فيما أشار إلى ارتفاع نسق الأهلي، بعد تقديمه مستوى سيء أمام الشباب، فيما قدم مباراة جيدة أمام السد القطري في النخبة الآسيوية.

ومع إشادته بالحارس ميندي، فإن بوسيتش تطرق أيضًا للحديث عن استبعاده للاعب أرتيم بوندارينكو، بقوله إنه يحاول دائمًا اختيار اللاعب الأفضل في كل مباراة.

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بوستيكوجلو في حالة إحباط

في المقابل، أبدى مدرب النصر، أنج بوستيكوجلو، إحباطه الكبير من خسارة تلك المواجهة، بعدما بدأ الفريق المباراة بشكل ممتاز، في الشوط الأول، وحتى كان قريبًا من الانتصار في الشوط الثاني، فيما علّق على غياب الجناح السنغالي ساديو ماني، بقوله إن العائلة هي الأهم في هذه الحياة، وقد سمح له بذلك، وهو من أفضل اللاعبين التزامًا وخلقًا، فضلًا عن احترافيته.

وأوضح بوستيكوجلو أن النصر يملك هدّافين ولاعبين شباب جيدين يسعى لتطويرهم، مبينًا أنه رغم ما يواجههم من مشكلات عديدة وبطولات كثيرة، إلا أن الفريق سيحقق النجاح إذا ما استمر على نفس الأداء الذي استهل به مباراة الأهلي.