الأهلي × النصر - حينما كسب عمر السومة رهان الناقة الملكية

السومة هو هداف هذا اللقاء برصيد 9 أهداف

ماجد جزر

تتجه أنظار متابعو كرة القدم السعودية في شتى بقاع الوطن العربي لملعب مدينة الملك عبدالله بجدة مساء اليوم الجمعة لمتابعة الكلاسيكو المرتقب الذي سيجمع بين الأهلي والنصر في إطار مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبالتأكيد عند ذكر مباراة الأهلي والنصر فأن الأنظار تتجه سريعًا إلى المهاجم الدولي السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي والذي يمتلك حظوظ كبيرة أمام العالمي في الدوري السعودي للمحترفين.

السومة هو هداف هذا اللقاء برصيد 9 أهداف، وسجل أهدافه في 5 من لقاءاته التسع أمام النصر في دوري المحترفين السعودي.

ويمتلك الهداف السوري قصة طريفة بالتسجيل في مرمى النصر، جعلته يحصل على ناقة ملكية من أحد جماهير قلعة الكؤوس.

القصة بالتحديد بدأت في 23 مايو 2015 عندما تسلم السومة ناقة ملكية من رجل الأعمال نواف بن عصاي كهدية بسبب تسجيل هاتريك في مرمى نادي النصر.

وكان بن عصي قد أعلن عن إهداء عمر السومة ناقة ملكية لو سجل هاتريك في شباك النصر خلال موسم 2015\2016.

وأحرز السومة ثلاثة أهداف ”هاتريك“ قاد بها الأهلي لتحقيق فوز مثير 4-3 بعد العودة في النتيجة، ليضيق الفارق في الصدارة بين الفريقين إلى نقطتين فقط بعد مرور 20 جولة.

وأعلن نواف بن عصاي، مشجع الأهلي حينها في تصريحاته أنه أهدى الناقة لمهاجم الفريق الأخضر الأهلي، واللاعب يستحق هذه الهدية الثمينة، مضيفاً: ”السومة هو العقيد البطل“.

أرقام متقاربة وصراع الكبار في كلاسيكو الأهلي والنصر

الجدير بالذكر أنه في يونيو 2015 قرر السومة إهداء هذه الناقة الملكية إلى المسؤول الأهلاوي حينها مساعد الزويهري الذي ترأس النادي الاهلي بعد ذلك.