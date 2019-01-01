رئيس الأهلي يحتفل بتأهل فريقه إلى ثمن نهائي كأس الملك

أحمد الصائغ يعلق على تأهل الأهلي إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين.

علق أحمد الصائغ، رئيس الأهلي، على تأهل فريقه إلى دور الثمن نهائي، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بالفوز على النجوم.

الأهلي حقق الفوز على النجوم بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، في دور الـ32 بكأس الملك.

الصائغ حرص على الاحتفال بانتصار الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، حيث نشر تغريدة جاء فيها:

"ألف مبروك، الله يديم الأفراح لعشاق الأهلي"، مصطحبة صورة احتفال اللاعبين لهدف يوسف بلايلي في مرمى النجوم.

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وقدم الأهلي أداء رائع أمام النجوم، حيث استحوذ على الكرة، في ظل تألق عدد من لاعبي الراقي، على رأسهم الجزائري يوسف بلايلي.

سجل ثلاثية الأهلي يوسف بلايلي في الدقيقتين 3 و 60، بينما سجل النجوم هدفه الوحيد عن طريق ماجد العماري من ركلة جزاء نجح في تسديدها.