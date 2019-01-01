أشعة للاطمئنان على إصابة علي معلول وموقفه من مران الأهلي

اللاعب غادر مباراة النجم الساحلي مصابًا

يُجري علي معلول ظهير أيسر الأهلي فحوصات وأشعة جديدة اليوم في القاهرة للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مواجهة النجم الساحلي التونسي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا يوم أمس الجمعة.

وخسر الأهلي مباراة ملعب رادس بهدف دون رد بعدما لعب ما يقرب من الساعة بـ10 لاعبين بعد طرد مدافعه أيمن أشرف بالبطاقة الحمراء المباشرة، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا بين مسؤولي وجماهير الفريق الأحمر.

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وكان اللاعب التونسي قد غادر المباراة خلال الشوط الثاني يوم أمس متأثرًا بإصابته في العضلة الضامة، وقد تحدد له عصر اليوم السبت لإجراء أشعة لتحديد الإصابة ومعرفة موقفه من المشاركة في تدريبات الفريق.

ويستأنف الأهلي تدريباته في الـ11 صباح غدٍ الأحد استعدادًا لمواجهة بني سويف في كأس مصر في الثالث من ديسمبر القادم.

وتُعد الخسارة أمام النجم الساحلي يوم أمس هي الأولى للأهلي تحت قيادته مدربه الجديد رينيه فايلر الذي تولى مهمة تدريب الفريق خلفًا للأوروجواياني مارتين لاسارتي، وقد خاض 4 مباريات في الدوري المصري فاز بها جميعًا.