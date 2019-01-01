تفاصيل مشاركة الأهلي المصري في مؤتمر ويمبلي

محمد سراج الدين مثّل القلعة الحمراء في المؤتمر

شارك النادي الأهلي المصري اليوم السبت، في مؤتمر ويمبلي الدولي، الذي يعد كملتقى بين الأندية العالمية المقبلة على مشروعات إنشائية جديدة أو التي تهدف لتطوير منشآتها.

القلعة الحمراء مقبلة على إنشاء استاد جديد للنادي، ضمن برنامج "عائلة الأهلي"؛ البرنامج الانتخابي لمحمود الخطيب؛ رئيس النادي.

الأهلي كان قد تلقى دعوة لحضور المؤتمر في إبريل الماضي، ليكون النادي الأفريقي والعربي الوحيد بين صفوف الأندية العالمية المشاركة في المؤتمر.

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مثل الأهلي في المؤتمر محمد سراج الدين؛ عضو مجلس الإدارة، رفقة عديد من الشركات المتخصصة في مجالات مجالات التصميم والتطوير وتسويق العلامة التجارية، بالإضافة إلى أندية برشلونة وفالنسيا الإسبانيين، مانشستر يونايتد وليفربول وإيفرتون الإنجليزيين، باريس سان جيرمان الفرنسي ومنيوستا فايكينكز الأمريكي.

وقدم سراج الدين عرضًا كاملًا عن تاريخ القلعة الحمراء وجماهيريته في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط بوصفه نادي القرن الأفريقي والأكثر تحقيقًا للبطولات في العالم، بجانب تطرقه إلى القيمة التسويقية وحجم فروع النادي ومنشآته المختلفة ودوره المجتمعي وحجم الميزانية الأخيرة ومشروعاته السابقة والمستقبلية.

مشاركة الأهلي في المؤتمر جاءت للترويج لاسم والعلامة التجارية للنادي ولمشروعاته على النطاق العالمي ومواكبة ما هو جديدة والاستفادة مما توصلت إليه تجارب الأندية العالمية في مجال التطوير والتسويق لمشروعاتها.