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فجَّر قرار مجلس إدارة النادي الأهلي المصري بإقالة المدير الفني لفريق الكرة، المغربي الحسين عموتة، أبواب الغضب لدى جماهير نادي الأهلي السعودي، التي تمني النفس بأن تتخذ إدارتها نفس القرار وإعلان رحيل الهولندي مارينو بوسيتش في ظل تراجع نتائج الراقي.

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الأهلي المصري قرر إقالة مدربه المغربي الحسين عموتة، بعدما خسر الفريق على يد بيراميدز بنتيجة (2-0)، ليتراجع ترتيبه إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز وذلك بعد مرور 8 جولات فقط من عمر المسابقة، إلا أن مجلس إدارة القلعة الحمراء رأى ضرورة صحيح مساره مبكرًا قبل أن يتكرر سيناريو الموسم المنصرم ويخرج صفر اليدين بدون بطولات.

وعلى الجانب الآخر، يعاني الأهلي السعودي على جميع المستويات من حيث النتائج، حيث تلقى الفريق خسارة قاسية أمام الشمال القطري بنتيجة 3-2 في مواجهة مثيرة ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، مساء الإثنين الماضي، ليتراجع الراقي إلى المركز السابع في جدول الترتيب بـ8 نقاط فقط.

وجاءت الخسارة أمام الشمال القطري، بعدما كان الأهلي متقدمًا بهدفين دون مقابل، لتضاعف حالة الغضب الجماهيري، خصوصاً أن الفريق سجل 3 تعثرات في 5 مباريات فقط بدوري أبطال آسيا للنخبة، في مؤشر يعكس حجم التراجع مقارنة بحضوره القاري خلال الموسمين الماضيين، اللذين توّجهما بتحقيق اللقب.

وعلى مستوى دوري روشن السعودي، يتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 24 نقطة متخلفًا بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، حيث لعب 12 مباراة فاز في 8 منها وخسر 4 كان آخرها على يد الشباب بنتيجة (6-1) وهي النتيجة التي زلزلت جدران النادي وجعلت الجماهير تطالب بضرورة إقالة بوسيتش.

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وخلال فقرة المشاركة الجماهيرية من برنامج "روتانا سبورت مع وليد" الذي يقدمه الإعلامي وليد الفراج، قال أحد المتابعين الداعمين للأهلي السعودي، إنه عندما سمع خبر إقالة المغربي حسين عموتة من تدريب الأهلي المصري انتابته السعادة، ظنًا منه أن الخبر يتعلق بناديه وتمنى لو كان الأمر يرتبط بإقالة الهولندي بوسيتش، قائلًا: "فرحت يوم سمعت خبر إقالة مدرب الأهلي المصري .. عقبالنا".

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وعلق الإعلامي السعودي محمد الشيخ على هذا الطرح، قائلًا: "أتمنى مثل ما يتمنى هذا المشجع، لأن العلاقة بين جماهير الأهلي وبوسيتش وصلت إلى مرحلة التضاد، لكن الأمر هنا يختلف، فالأهلي المصري إمبراطورية مال ولديه من الإمكانيات المادية ما يساعده على اتخاذ هذا القرار، بينما الأهلي السعودي أزمته مادية وليست تقديرية وواضح أن مالكي النادي ليس لديهم قدرة على إقالة المدرب وتحمل كلفة مدرب جديد وبالتالي يجب على الجمهور الأهلي تقبل ذلك الواقع، ليس لديهم خيار آخر".

واتفق الإعلامي محمد العنزي مع حديث الشيخ، حيث قال: "الأهلي السعودي لديه قرار بإقالة المدرب بوسيتش لكن لديهم مشكلة مالية .. الأهلي يستحق مدرب أفضل من بوسيتش لأنه بطل آسيا مرتين متتاليتين ولديه من القدرات واللاعبين للمنافسة على جميع البطولات".

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وأضاف: "أعتقد أن الأهلي يستحق أفضل من ذلك، هناك أشياء في الأهلي تحدث غير منطقية وغير مقبولة منها خروج رياض محرز وفرانك كيسييه، لا أعرف من هو المُتسبب في ذلك، لكن يجب أن يحاسب".