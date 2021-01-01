بعد أزمة العويس والقادسية .. تعميم من وزارة الرياضة على كافة الأندية

حارس الأهلي دخل في مشادة مع أحد أعضاء جماهير القادسية

أصدرت وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، تعميمًا رسميًا على كافة أندية الدوري السعودي للمحترفين، على إثر واقعة محمد العويس؛ حارس مرمى أهلي جدة، مع مسؤولي نادي القادسية.

واقعة العويس ترجع للجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ دخل العويس في مشادة كلامية مع أحد أعضاء جماهير القادسية، تطورت بعد المباراة إلى محاولات من الحارس للوصول للمشجع والاعتداء عليه، لولا تدخل بعض المسؤولين.

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وجاء في التعميم، الذي أرسلته الوزارة للأندية في 30 من يناير الماضي: "نظرًا لما لوحظ مؤخرًا من حدوث بعض التجاوزات من بعض منسوبي الأندية داخل منصات المنشآت الرياضية أثناء حضورهم المباريات وارتفاع أصواتهم ضد الحكام واللاعبين بشكل غير لائق.

"عليه ،،، نأمل منكم استبعاد أي شخص من المنشأة الرياضية في حالة الإساءة والعمل على تطبيقه اعتبارًا من تاريخه".

لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم قررت إيقاف العويس لمدة مباراتين، مع تغريمه 20 ألف ريال في قرار غير قابل للاستئناف، إذ أكد مراقب المباراة الواقعة في تقريره بأن الحارس حاول الاعتداء على مسؤولي المنافس، ليغيب وقتها عن مواجهتي الهلال وأبها.

كانت المباراة قد انتهت بتلقي الراقي الهزيمة الثانية على التوالي بثلاثية مقابل هدف وحيد، إذ هُزم قبلها بثلاثية نظيفة أمام التعاون.