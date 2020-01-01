منصور بن مشعل للاعبين: اظهروا الصورة الحقيقية للأهلي

الراقي يستعد لمواجهة الفتح يوم الجمعة المقبل

عقد الأمير منصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة بنادي أهلي جدة السعودي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع اللاعبين على هامش المران، بحضور عبد الإله مؤمنة؛ رئيس النادي.

الراقي من المقرر أن يستضيف الفتح في 21 من الشهر الجاري، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وطالب ابن مشعل اللاعبين والجهاز الفني والإداري بضرورة ظهور الفريق في صورته الحقيقية، مشددًا على أهمية تحقيق الفوز أمام الفتح، وضرورة الإعداد الذهني والبدني الجيد لكافة المواجهات المقبلة.

المزيد من الفرق

رئيس الأهلي الأسبق يلوم مجلس مؤمنة بسبب عنبر: انتشلوا النادي من الاختطاف

وفي الإطار نفسه، وقف مازن بهكلي؛ المدير الفني للفريق، على الجاهزية البدنية والفنية للاعبين خلال المران، الذي ركز به على الجوانب التكتيكية والتدريبات التنافسية، مع تنفيذ بعض الكرات الثابتة والمتحركة في نهاية الحصة التدريبية.

الراقي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة بفارق ثماني نقاط عن الصدارة، بينما يأتي الفتح في المركز الـ16 والأخير برصيد 12 نقطة.

يذكر أن الأهلي كان قد أعلن منذ يومين إقالة المدرب السويسري كريستيان جروس، وتكليف بهكلي بإدارة الفريق بدلًا منه.

وقاد بهكلي الراقي لتحقيق الفوز في مباراته الماضية أمام استقلال طهران الإيراني بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.