خطوة جديدة من الأهلي في قضيته مع الفتح

الراقي يرفض قرار فض المنازعات

لم تقبل إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة عبد الإله مؤمنة، بقرار غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، في قضيته مع نادي الفتح.

الفتح كان قد تقدم بشكوى رسمية ضد الراقي أمام غرفة فض المنازعات، لعدم حصوله على باقي المستحقات المالية في صفقة محمد المجحد، وهي الشكوى في حكم فيها لصالح النموذجي.

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غرفة فض المنازعات أعلنت في مطلع مارس الجاري إلزام الراقي بدفع ستة ملايين ريال للنموذجي، مع منحه مهلة 30 يومًا للسداد، تنتهي بعد غدٍ الخميس.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة الأهلي قررت الاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرار فض المنازعات، رافضة بقبول القرار.

المجحد كان قد انتقل من الفتح إلى الأهلي في صيف عام 2019، بعقد لمدة خمس سنوات، ينتهي بنهاية موسم 2023-2024.

وشارك اللاعب في الموسم الجاري في مباراتين فقط، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بواقع 16 دقيقة في كلتيهما.

وأعلن الأهلي أمس الإثنين، إصابة المجحد بفيروس كورونا، ودخوله في فترة حجر صحي اتباعًا لبروتوكول وزارة الصحة السعودية.