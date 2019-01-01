عرض الأهلي المغري يُقنع إدارة الفتح بالتخلي عن لاجامي

الأهلي قد يظفر بخدمات المدافع علي لاجامي من الفتح.

تدرس إدارة نادي الفتح، برئاسة سعد العفالق، بيع عقد المدافع علي لاجامي، لاعب الفريق، إلى الأهلي الذي يرغب في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الأهلي دخل في مفاوضات منذ أيام مع الفتح، من أجل الحصول على خدمات علي لاجامي، بعد ظهوره بشكل طيب مع المنتخب السعودي مؤخرًا.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن إدارة الفتح تلقت عرضًا مغريًا من الأهلي، للحصول على خدمات لاجامي، مقابل التنازل عن لاعبين من صفوف الراقي.

ويبدو أن عرض الأهلي مقنع بنسبة كبيرة لإدارة الفتح، التي ستعقد اجتماعًا لاتخاذ قرارًا بشأن التخلي عن خدمات علي لاجامي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقبل اتخاذ القرار النهائي، ستعقد إدارة الفتح جلسة مع المدير الفني للفريق خلال الأيام المقبلة، لمعرفة إمكانية بيع اللاعب من عدمه، حال احتياج الفريق لخدماته.

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يأتي ذلك بعد طلب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للأهلي، ضم مدافعًا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف الراقي، للمنافسة على كافة البطولات.

وكان الأهلي قدم عرضًا لضم المصري أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ولكن إدارة ناديه رفضت التخلي عنه.

كما تقدم مسؤولي الأهلي بعرض لنادي الزمالك المصري، لضم مدافعه محمود علاء، وهو ما رفضه مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.