العويس يزيد من متاعب الأهلي

الراقي يخوض حاليًا معسكر إعداد بأبو ظبي الإماراتية، استعدادًا لاستئناف الدوري

لن تكون عودة محمد العويس؛ حارس مرمى الأهلي السعودي، إلى ملاعب سهلة بعد إجرائه لجراحة في الوجه قبل أيام.

الحارس كان قد أصيب بكسر في عظام الوجه خلال مواجهة الفيصلي في 23 من نوفمبر الماضي، بالجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتم نقله إلى المستشفى على الفور، قبل أن يجري جراحة.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن العويس يحتاج لشهر ونصف قبل أن يعود من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه، يخوض خلالها فترة راحة وبرنامج تأهيلي.

تفاصيل إصابات ثلاثي الأهلي - البلايلي يغيب لمدة شهر

وأوضحت مصادر الصحيفة أن الطبيب المشرف على حالة حارس الراقي طلب إراحته من أي نشاط رياضي لمدة ثلاثة أسابيع، على أن يخضع بعدها لبرنامج لياقي وتأهيلي لمدة ثلاثة أسابيع أخرى.

وبذلك يغيب العويس عن مواجهات فريقه أمام ضمك والشباب والفيحاء والهلال وأبها بالدوري المحلي.

غياب العويس الطويل زاد من متاعب الجهاز الفني للنادي الجداوي بقيادة السويسري كريستيان جروس، حيث كذلك يفقد خدمات لاعبه الجزائري يوسف البلايلي لمدة شهر كامل، بجانب إصابات عمر السومة وخالد البركة وسعيد المولد ودجانيني تفاريس.

يذكر أن كتيبة جروس تخوض حاليًا معسكر إعداد خارجي بمدينة أبو ظبي الإماراتية، استغلالًا لفترة توقف الدوري.

ومن المقرر أن يستأنف الراقي مبارياته بالدوري المحلي بمواجهة ضمك، في 19 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ12 على ملعب الجوهرة المشعة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، متساويًا مع الهلال والأهلي اللذين يتفوقان بفارق الأهداف، وإن كان للزعيم مباراة مؤجلة.