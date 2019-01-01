الأهلي يكرم المشجع الوفي جمال سلمان

الصائغ قام بإهدائه تذكرتين ذهبيتين

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي اليوم الأحد، تكريم المشجع جمال سلمان، في لفتة طيبة من مجلس الإدارة برئاسة أحمد الصائغ.

المشجع جمال ظهر في أحد الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مناشدًا جمهور الراقي بتأثر شديد، لمؤازرة الفريق خلال مواجهة ضمك، التي أقيمت في 19 من الشهر الجاري.

والتقى المشجع بالأجهزة الإدارية والفنية وقام بمصافحة اللاعبين، الذين احتفوا بتواجده في التدريبات، بينما أهدى له الثنائي عمر السومة وياسر المسيليم قميص الفريق موقع من جميع اللاعبين، كهدية على دعمه المستمر طوال السنوات الماضية.

بعد تعافيه من الإصابة - السومة يطلب من جروس المشاركة أمام الشباب

من جانبه، أهدى رئيس النادي تذكرتين ذهبيتين للمشجع الأهلاوي، لحضور جميع مباريات الفريق حتى نهاية الموسم الحالي كهدية لوفائه.

الراقي كان قد انتصر أمام ضمك بخماسية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستعد الأهلي حاليًا لملاقاة الشباب، في 28 من ديسمبر الجاري، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن الجولة الـ13.

ويحتل الفريق الجداوي وصافة جدول الترتيب برصيد 23 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة، وله مباراة مؤجلة أمام الهلال، أما الشباب فيأتي بالمركز العاشر برصيد 15 نقطة.