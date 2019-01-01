جروس: فقدنا ثلاثة أشياء مهمة أمام الشباب

المدير الفني للأهلي دفع بثلاثة مهاجمين بحثًا عن الفوز ولم يحدث

عاب السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للأهلي السعودي، على فريقه البطئ في الجوانب الهجومية خلال مواجهة الشباب، مشيدًا بالربع ساعة الأولى من المباراة.

الراقي تلقى الهزيمة أمام الليث الأبيض بهدف وحيد، سجله أسبريا في الدقيقة 27، ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (طالع تقرير المباراة)

وقال جروس، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قدمنا بداية ممتازة في الـ15 دقيقة الأولى، لكننا أخذنا وقتًا طويلًا للوصول إلى المناطق الهجومية، كان ينقصنا السرعة والتنظيم والانضباطية، والشباب دافع بشكل قوي".

وأضاف: "هدفنا كان إحراز الثلاث نقاط من البداية، وهو هدفنا الأساسي في كل مباراة، ولعبنا بثلاثة مهاجمين في نهاية المباراة، للضغط أكثر على دفاعات الخصم، والعودة للمباراة من جديد، لكن لم يحدث".

بسؤاله عن المهاجم السوري عمر السومة وظهوره بشكل غير جاهز للمشاركة، حيث عاد حديثًا من الإصابة: "كان جاهزًا للعب 45 دقيقة على الأقل، أنتظر منه ومن زملائه الكثير وأتمنى له التوفيق في المباريات المهمة المقبلة".

يذكر أن هذا الفوز هو الأول لليوث بعدما تلقوا أربع هزائم متتالية في الدوري أمام التعاون والفيحاء والرائد وأبها.

بهذا يرتفع رصيد الشباب إلى النقطة 18 في المركز التاسع، بينما تجمد الراقي عند 23 نقطة في المركز الثالث.