البلايلي جاهز لمواجهة الفيحاء

الراقي راحة من التدريبات اليوم الإثنين

تأكد جاهزية الجزائري يوسف البلايلي؛ لاعب الأهلي السعودي، لخوض لقاء فريقه المقبل أمام الفيحاء، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

الراقي يحل ضيفًا على الفيحاء في الثاني من يناير المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشارك البلايلي أمس الأحد، في المران الجماعي للأهلي بفاعلية كبيرة، بعدما كان قد غاب عن اللقاء الأخير أمام الشباب، إثر شكواه من الإصابة.

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وشهد المران أداء اللاعبين الذين شاركوا أمام الليث الأبيض في التشكيل الأساسي، تدريبات استشفائية واسترجاع لياقي، فيما أجرى البقية تمارين لياقية اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة من الملعب، بجانب تطبيق عدد من الحالات الفنية في مختلف مراكز الملعب.

وكان الراقي قد تلقى الهزيمة أمام الشباب بهدف وحيد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتجمد رصيد الأهلي عند 23 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب بفارق ست نقاط عن الصدارة، بينما يأتي الشباب في المركز التاسع بـ18 نقطة.

ومنح السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للفريق، اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الإثنين، على أن يعودوا لاستئناف استعداداتهم غدًا الثلاثاء، على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بمقر النادي.