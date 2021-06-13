"29 نقطة ثم 10! الصراعات الداخلية دمرت الأهلي، وذلك هو الحل"

تصريح مثير عن المشكلة والحل في الأهلي

أكد الكاتب والناقد الرياضي عبد العزيز السويد أن الصراعات الداخلية لعبت الدور الأكبر والأهم في تراجع مستوى ونتائج النادي الأهلي في الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وأبدى السويد خلال تصريحاته لقناة روتانا خليجية اندهاشه الشديد من جمع الأهلي لـ29 نقطة في الدور الأول من الدوري السعودي، وحصده 10 نقاط فقط في مرحلة الإياب، موضحًا أن دخول اللاعبين لعبة الصراعات الإدارية في النادي أدت لذلك التراجع المخيف.

مضيفًا "الأهلي كان الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الدور الأول برصيد 29 نقطة، لكنه كان قبل الأخير في الدور الثاني بعدما جمع 10 نقاط فقط، الغريب أن ذلك حدث رغم أن اللاعبين والمدرب لم يتغيروا بين مرحلتي الذهاب والإياب".

تابع "ما حدث يطرح تساؤلًا حول مدى تأثير الصراعات الداخلية على الفريق، وإن كان اللاعبون قد دخلوا تلك اللعبة".

السويد لخص مشكلة الأهلي قائلًا "أتمنى أن تجلب إدارة النادي أفضل الخيارات المتاحة من حيث الكفاءة للعمل مع الفريق، لا أن يكون التعيين بحسب الولاء للمسؤولين والرئيس، ولا أن يكون تعيين الإداريين حسب رغبات اللاعبين، اللاعبون سيرحلون في النهاية".

تابع عن الحل "الأهلي يمتلك الإمكانيات، المطلوب الآن الاستقرار على الجهاز الفني وتعيين إداريين يفرضون الالتزام في الفريق، هناك بعض الأشخاص سعداء بما يحدث في الأهلي من فوضى، حتى يتدخل ويلعب دور المنقذ، النادي مطالب بالابتعاد عن كل هؤلاء".

#عبدالعزيز_السويد :

"الأهلي" حقق 29 نقطة في الدور الأول ،و10 نقاط فقط في الدور الثاني وهذا يعني أن الفريق يُعاني صراعات داخلية #كورة_روتانا pic.twitter.com/amkBBHeMJI — برنامج كورة (@korarotana) June 13, 2021

يُشار إلى أن الأهلي تعرض إلى 13 خسارة خلال الموسم الأخير من الدوري السعودي وهو رقم قياسي لم يحدث طوال مشاركاته في دوري المحترفين.