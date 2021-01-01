السومة يتوصل لاتفاق مع الأهلي، والكشف عن تفاصيل عقده الجديد

النجم السوري سيبقى مع ناديه السعودي

زفت صحيفة الاقتصادية السعودية أخبارًا سعيدة لجماهير النادي الأهلي السعودي ، بعدما أكدت نجاح الإدارة في التوصل لاتفاق مع نجم الفريق "عمر السومة" حول تجديد عقده لثلاث سنوات قادمة.

الهداف التاريخي لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي أثار الكثير من الجدل مؤخرًا بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري مع الأهلي، خاصة مع ارتباطه بأكثر من فريق من داخل وخارج السعودية.

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المهاجم السوري الذي يلعب مع الأهلي منذ عام 2015 حين انضم له قادمًا من القادسية الكويتي وحسب الاقتصادية سيُوقع مع الأهلي على عقد جديد يمتد حتى صيف 2024، وسيحصل بموجبه على 10 ملايين ريال سعودي سنويًا.

الصحيفة أوضحت أن التوقيع الرسمي على العقود سيحدث خلال اليومين القادمين، وأشارت إلى أن مستحقات اللاعب المتأخرة لدى الأهلي كانت العائق الأكبر أمام التوصل لاتفاق، لكن تم تجاوزها تمامًا بعدما وافق السومة على تسلم مستحقاته على دفعات مجدولة الأولى منها ستكون قبل توقيع العقد الجديد.

يُشار إلى أن "العقيد" نجح في إحراز ستة أهداف للأهلي في الدوري السعودي هذا الموسم أحدهم من ركلة جزاء.