الأهلي السعودي يكشف عن الطاقم الأساسي المُزين بشعار "الأسد"

الراقي يستهل موسمه بملاقاة العدالة بالدوري السعودي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

ظهر لاعبو الأهلي السعودي أمس الأحد، بالطاقم الأساسي الجديد للفريق لموسم 2019-2020، خلال حفل تدشين الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الحفل أقيم بالصالة مغطاه باستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، وحضره أحمد الصائغ؛ رئيس الراقي، رفقة الكرواتي برانكو؛ المدير الفني للفريق، بجانب عدد من اللاعبين.

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وجاء الطاقم الجديد باللون الأبيض بالكامل كما العادة، مع وجود خطوط خضراء على جانبي القميص والشورت.

وميز الطاقم الجديد وجود شعار "الأسد على الجانب الأيمن من القميص، ليتماشى مع هوية ومسمى الأهلي "معقل الأسود"، أما الألوان الأبيض والأخضر فمشتقة من ألوان النادي، مع وجود شعار الراقي على الجانب الأيسر من القميص كتعبير عن الفخر والرقي.

يذكر أن الأهلي يفتتح موسمه الجديد من دوري المحترفين بملاقاة العدالة، في 22 من أغسطس الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.