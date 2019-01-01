الأهلي السعودي يقترب من التعاقد مع لاعب التعاون
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
اقترب عبد المجيد السواط؛ لاعب وسط التعاون السعودي، من الانضمام إلى صفوف الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
صاحب الـ23 عامًا من ناشئي نادي الهلال، وتمت إعارته إلى التعاون في يناير من عام 2017، قبل أن يقوم الأخير بشرائه نهائيًا في صيف العام نفسه.
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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة الراقي اتفقت مع نظيرتها في التعاون على التعاقد مع السواط بعقد انتقال نهائي.
وشارك لاعب الوسط مع فريقه في 40 مباراة، سجل خلالهم ستة أهداف، وصنع اثنين آخرين.
يذكر أن الأهلي تعاقد خلال الميركاتو الشتوي الجاري مع ست صفقات هم: حسين عبد الغني، سانتوس، عبد العزيز الشهراني، رانجي، كلاوديو بايزا، وستانسيو.
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