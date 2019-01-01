الأهلي السعودي يفوز بثلاثية وديًا على جاركوفو الصربي

الأهلي السعودي يحقق الفوز وديًا على جاركوفو الصربي بثلاثة أهداف نظيفة خلال معسكره المقام في النمسا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق النادي الأهلي السعودي اليوم الفوز على نظيره جاكوفو الصربي وديًا بثلاثة أهداف نظيفة خلال اللقاء الذي أقيم ضمن معسكر النمسا الإعدادي.

جاء الفوز ليكون الثاني خلال المعسكر الخارجي للفريق عقب التفوق على رودار فيليني السلوفيني يوم الأربعاء الماضي بهدف نظيف.

وسيطر الأهلي على المباراة بشكل كبير حيث بدأ بتشكيلة تضم كل من:

محمد العويس، حسين عبد الغني، محمد آل فتيل، محمد الخبراني، سعيد المولد، جوزيف دي سوزا، سلمان المؤشر، عبد الفتاح عسيري، دانييل ألكسيتش، عمر السومه ودجانيني تافاريس.

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وسجل السومة الهداف الأول من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول من اللقاء تحديدًا في الدقيقة الـ ٤٠ من عمر المواجهة ليضع فريقه في المقدمة.

وأضاف عبد الفتاح عسيري الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بثواني، تحديدًا في الدقيقة الـ ٤٥ من عمر اللقاء ليضاعف النتيجة لصالح الأهلي.

وبين الشوطين أجرى المدير الفني عدة تغييرات بدخول كل من عبد الله حسون وحسين المقهوي وألفيس ساريتش وعلي الأسمري بدلًا من سعيد المولد وعبد الفتاح عسيري صاحب الهدف الثاني، وسلمان المؤشر وسعيد عبد الغني، كما شارك باسم العطالله وخرج محمد العويس في الدقيقة الـ ٦٠.

وأضاف حسين المقهوي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الـ ٧٣ من عمر اللقاء الذي انتهى بتلك النتيجة ليتبقى للفريق لقاء ودي وحيد أمام ايندهوفن الهولندي الذي يلعب في الدرجة الأدنى من بي اس في أيندهوفن، ستقام يوم الجمعة المقبلة.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد حاليًا لمواجهة فريق الهلال في دور الـ ١٦ من بطولة دوري أبطال آسيا مطلع شهر أغسطس المقبل.