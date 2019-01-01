الأهلي السعودي يعلن موقفه بخصوص قضية المحترفين الأجانب

أهلي جدة يتمسك بعدد المحترفين الأجانب ويرفض الحديث عن تقليصهم

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن نادي أهلي جدة تمسكه بموقفه بخصوص استمرار عدد المحترفين الأجانب في الدوري السعودي بنفس العدد الحالي كثمانية محترفين.

وكان عدد من الأندية السعودية بقيادة نادي الهلال قد اقترح تقليص عدد المحترفين الأجانب بالنسبة لأندية الدوري السعودي.

وعلى الناحية الأخرى، فهناك عدد آخر من الأندية السعودية بقيادة النصر والاتحاد والشباب من أجل الإبقاء على عدد المحترفين كما هو.

⭕️ متبقي دقائق قليلة على إغلاق سوق الانتقالات 🚪

فريقك يمكنه التعاقد مع لاعب واحد فقط من ضمن هؤلاء 👇

من ستختار؟ 👀



وفي حالة كان أحد هؤلاء لاعبًا بالفعل في فريقك المفضل فمن ستختاره لـ يزامله🤔 pic.twitter.com/hQa9yePASx

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ فبراير ٢٠١٩

وكشف سالم الأحمد مدير المركز الإعلامي بنادي الأهلي السعودي أن موقف النادي واضح منذ بداية الأمور، وتعلمه جميع الأندية كذلك.

وقال سالم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لأهلي أبدى رأيه بكل وضوح في موضوع تقليص عدد اللاعبين الأجانب".

وأضاف: "موقف الأهلي واضح أمام الجميع باستمرار الـ8 محترفين وإن كان هناك إجماع على تقليص العدد فيكون على مدار 3 سنوات مع الإبقاء على 6 لاعبين غير سعوديين كحد أدنى"

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يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أرسل خطابًا لجميع الأندية السعودية من أجل تحديد موقفهم بخصوص عدد المحترفين.