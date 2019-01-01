الأهلي السعودي يعلن الاجتماع بفوساتي لتوقيع العقود

مجلس الراقي أقال جويدي بعد تراجع أداء الفريق

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن النادي الأهلي السعودي اقتراب الأوروجوياني خورخي فوساتي من تولي المسؤولية للفريق خلفًا للأرجنتيني بابلو جويدي؛ المدير الفني السابق.

مجلس الراقي قرر اليوم الثلاثاء، إقالة الأرجنتيني وتقديم الشكر له، بسبب تراجع أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة.

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وكتب الحساب الرسمي للأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" موضحًا أن زكي الصالح؛ المدير التنفيذي للنادي اجتمع مساء اليوم بفوساتي بمدينة دبي الإماراتية، تمهيدًا لتوقيع عقود توليه المسؤولية.

فوساتي له تجربة وحيدة بالدوري السعودي مع الشباب، لكنها ناجحة للغاية، حيث قاده للوصول لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، بجانب عمله عدد من أندية الخليج كالعين الإماراتي والريان والسد القطريين، وعمله من قبل مديرًا فنيًا لمنتخب قطر.

استقبل المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي #الأهلي الكابتن زكي الصالح، مساء اليوم في مدينة دبي، المدرب الأوروجوياني خورخي فوساتي، وذلك تمهيداً لتوقيع عقد تدريبه للفريق الكروي الأول بالنادي. pic.twitter.com/vmk0qGWYCg — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ٥ فبراير ٢٠١٩

أما جويدي فكان قد قاد الراقي منذ بداية الموسم الجاري، وشارك معه في 21 مباراة، فاز في 12 منها وتعادل في ثلاث وخسر ستة لقاءات أخرى.

يذكر أن يوسف عنبر هو من سيقود الأهلي فنيًا خلال مباراته المقبلة أمام الحزم، ضمن الجولة الـ19 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.