الأهلي السعودي يصدم ريفر بليت في رده على بيع دياز

يبدو أن التشيلي لن يغادر قلعة الكؤوس هذا الصيف

نقلت بعض الصحف المحلية السعودية، عن مصادر لاتينية، أن إدارة نادي ريفر بليت، فشلت في إقناع مسؤولي النادي الأهلي بالتخلي عن باولو دياز.

وبحسب ما هو متداول نقلاً عن صحيفة " radioagricultura" التشيلية، فإن النادي الأرجنتيني عرض على النادي الأهلاوي حوالي 30 مليون دولار، لشراء 50% من عقد اللاعب، إلا أن العرض قوبل بالرفض.

وتوقع المصدر، استمرار ما وصفه "المسلسل التلفزيوني المثير"، في ظل إصرار مدرب ريفر بليت جاياردو على ضم باولو دياز، باعتباره الاسم الوحيد الذي حدده المدرب لتعزيز صفوفه في المرحلة القادمة.

💫فاز بوروسيا دورتموند الألماني على أودينيزي الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي أقيم بين الفريقين استعدادًا للموسم الجديد.



🔸وأقيمت المباراة وسط هطول غزير من الأمطار، والتي كان لها تأثير على أرضية الملعب.

(📸:@BlackYellow) pic.twitter.com/GFCAVxyCmk — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 27, 2019

ولفت التقرير إلى أن النادي السعودي لا ينوي التفريط في لاعبه إلا إذا تلقى عرضًا لا يقاوم، وتحديدًا 5 مليون بنفس العملة، لإطلاق سراح اللاعب بصفة نهائية.

وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أنه حال استمر الوضع كما هو عليه، سيضطر النادي الأهلي لإعادة لاعبه التشيلي للقائمة قبل يوم الأحد المقبل، كونه ليس مدرجًا في القائمة المشاركة في دوري الأبطال.