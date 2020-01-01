الأهلي السعودي يستغل إيقاف النشاط الرياضي في عودة القوة الضاربة

يفتقد الأهلي خلال هذه المرحلة لعدد كبير من لاعبيه بسبب الإصابة

استغل الجهاز الطبي لفريق الأهلي السعودي بقيادة الطبيب التونسي حاتم بن جمعة رئيس الجهاز الطبي في النادي فترة التوقف الحالية للمنافسات المحلية والآسيوية لمتابعة استكمال اللاعبين المصابين في صفوف الفريق.

ويفتقد الأهلي خلال هذه المرحلة لعدد كبير من لاعبيه بسبب الإصابة خلال الفترة الماضية، حيث تعرض الفريق للعديد من الغيابات.

ويأتي في مقدمة المصابين ثنائي خط الدفاع معتز هوساوي ومحمد خبراني ومحمد العويس حارس المرمى ومهند عسيري مهاجم الفريق ونوح الموسى ويوسف الحربي، الذي ينتظر أن يكون قد أكمل برنامجه العلاجي والتأهيلي الموضوع له من قبل الأجهزة الطبية.

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ويعمل الجهاز الطبي بالأهلي على مواصلة برامج اللاعبين العلاجية والتأهيلية الموضوعة للاستشفاء من الإصابة والعمل على تجهيزهم بدنيًا للمرحلة المقبلة، تحسبًا لاستئناف التدريبات.

وعانى فريق الأهلي لكرة منذ بداية الموسم الرياضي الحالي لغياب عدد من اللاعبين المؤثرين خلال المواجهات التي خاضها الفريق، حيث لم يهنأ باكتمال صفوفه بسبب توالي الإصابات التي اجتاحت صفوفه وطالت أبرز نجومه.

يُذكر أن نادي الأهلي يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة بفارق 14 نقطة عن المتصدر نادي الهلال.