اجتماع مسؤولي الأهلي لفتح صفحة جديدة بين الصائغ ومنصور بن مشعل

خلافات الثنائي تصدرت المشهد في الأيام الماضية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يحاول عدد من مسؤولي الأهلي السعودي تصحيح الأوضاع في مجلس الإدارة بعدما تصدرت الخلافات بين أحمد الصائغ؛ رئيس النادي، والأمير منصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة، المشهد خلال الأيام الماضية.

بن مشعل هاجم رئيس النادي وانتقد طريقته في الإدارة في وسائل الإعلام، ليضطر الأخير للخروج للدفاع عن نفسه، مكذبًا كافة ما قاله المشرف على الكرة.

منصور بن مشعل وأحمد الصائغ - صدام مُتوقع لكن حل مبكرًا

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" فإنه تم عقد اجتماع بين الصائغ وبن مشعل، حضره الأمير نواف بن عبد العزيز وأحمد عيد ومساعد الزويهري وماجد النفيعي، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الثنائي، مشيرةً إلى أنه يتم عقد عدة اجتماعات خلال الأيام المقبلة، لفتح صفحة جديدة بين الطرفان.

الأزمة بين الثنائي اشتعلت عقب تلقي الهزيمة أمام الوحدة في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي على إثرها تم إقالة الكرواتي برانكو؛ المدير الفني للفريق، بطريقة عارضها الصائغ.

يذكر أن الراقي يلاقي حاليًا فريق الحزم، ويدخل اللقاء وهو محتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد أربع نقاط.