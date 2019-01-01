الاتحاد الآسيوي يحدد مواجهة الأهلي السعودي بملحق دوري الأبطال

تعرف على أبرز مواجهات الملحق الآسيوي.

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مواجهة فريق الأهلي السعودي في ملحق دوري أبطال آسيا، استعدادًا للنسخة المقبلة 2020.

الأهلي سيلعب في ملحق دوري أبطال آسيا 2020، بعد احتلال المركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي.

وأشار موقع "فوكس سبورت" إلى أن الاتحاد الآسيوي، أعلن عن الأندية التي تأهلت إلى دوري أبطال آسيا 2020، وكأس الاتحاد الآسيوي.

وأعلن نفس الموقع عن المواجهات المتوقعة في ملحق دوري أبطال آسيا 2020، حيث سيواجه الأهلي الفائز من مباراة إستقلال الطاجيكي أمام ثاني الدوري الأوزبكي، في ملحق دوري أبطال آسيا.

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ويواجه العين الإماراتي، الفائز من مباراة الزوراء العراقي أمام ثالث الدوري الأوزبكي، في الملحق الآسيوي.

الفائز من مباراة الكويت الكويتي والفيصلي الأردني، سيلعب أمام استقلال الإيراني، على أن يلعب الفائز من المواجهة الثانية أمام الريان القطري.

ويستعد الهلال السعودي خلال الوقت الحالي، لمواجهة أوراوا ريد الياباني، مساء يوم الأحد المقبل 24 نوفمبر، بإياب نهائي دوري أبطال آسيا.