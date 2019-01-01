الأهلي السعودي داعمًا لمؤمن زكريا: تعود أقوى

محترف الراقي السابق يعاني من إصابة نفسية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حرص النادي الأهلي السعودي على دعم محترفه السابق المصري مؤمن زكريا؛ لاعب الأهلي المصري، بعد تعرضه للإصابة.

اللاعب كشف منذ يومين عن معاناته من إصابة نفسية من الدرجة الأولى، تحول بين مشاركته في التدريبات والمباريات، حيث يسافر إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

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ونشر الحساب الرسمي للنادي السعودي، عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"، صورة زكريا معلقًا: "تعود أقوى".

صاحب الـ31 عامًا كان قد ارتدى قميص الراقي في يناير 2018، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، خاض خلالها 17 مباراة، وسجل ستة أهداف.

وفي الموسم المنقضي، خاض زكريا ست مباريات فقط مع الأهلي المصري، قبل أن يعار في يناير 2019 إلى أحد السعودي، والذي لم يشارك معه في أي مباراة، إثر إصابته.