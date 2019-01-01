أوزبكي أو طاجيكي - منافس الأهلي في ملحق دوري أبطال آسيا

الراقي يبدأ مشواره الآسيوي في يناير المقبل

تحدد المنافس المنتظر لملاقاة الأهلي السعودي في مباراة ملحق دوري أبطال آسيا 2020، والذي ينطلق في يناير المقبل.

الراقي كان قد ودع منافسات النسخة الماضية من البطولة القارية من دور الـ16، بعدما تلقى الهزيمة أمام الهلال في ذهاب دور الـ16 برباعية مقابل هدفين، ثم فاز عليه في الإياب بهدف وحيد، غير كافٍ لتأهله للدور المقبل.

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وتقرر أن يلاقي الأهلي الفائز من مواجهة إستيكلول الطاجيكي ولوكوموتيف الأوزبكي، على أن تقام المباراة في 28 من يناير المقبل بمدينة جدة.

يذكر أن الهلال السعودي توج بطلًا لنسخة 2019 من دوري الأبطال بعدما تغلب على أوراوا ريدز الياباني بثنائية نظيفة، سجلها سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي جوميس، على ملعب سايتاما، بإياب النهائي.

الغلبة كانت للزعيم في الذهاب أيضًا، حيث فاز بهدف وحيد، سجله البيروفي أندريه كاريلو، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب".