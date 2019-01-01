مفاجأة - جروس يخلف اتفاقه ويرفض التوقيع للأهلي السعودي

المدرب السويسري يفاجئ الجميع بعدما وافق الأهلي على كافة طلباته

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شهدت مفاوضات الأهلي السعودي مع المدرب السويسري كريستيان جروس، لقيادة الفريق فنيًا خلال الفترة المقبلة، تحويل في مسارها بشكل مفاجئ، حيث تراجع المدرب عن موقفه.

إدارة الراقي برئاسة أحمد الصائغ تبحث عن مدرب منذ الجولة الثالثة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعدما تمت إقالة الكرواتي برانكو، لسوء النتائج، ويتولى المدرب الوطني صالح المحمدي المسؤولية الفنية للفريق حاليًا.

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ووفقًا لعديد التقارير الصحفية السعودية من "الرياضية" و"عكاظ" وقناة "24 الرياضية"، فإنه كان من المقرر أن يوقع مساء اليوم الأحد، على عقود العودة لتدريب الأهلي إلا أن الصائغ وأحمد بامعوضة؛ المدير التنفيذي للنادي، فوجئا بمغادرة جروس لمدينة دبي، حيث كان من المقرر توقيع العقد هناك، متوجهًا إلى سويسرا.

وأوضحت التقارير أن المدرب السويسري رفض التوقيع رغم اتفاقه على كافة التفاصيل مع الصائغ وبامعوضة، حيث عرضوا عليه في البداية مليون و600 ألف دولار إلا أنه طلب زيادة المبلغ إلى 2 مليون و400 ألف دولار، وهو ما تمت الموافقة عليه إلا أنه ومع ذلك تراجع عن اتفاقه.

التقارير أشارت كذلك أن إدارة النادي الجداوي سترسل عرضًا رسميًا لجروس عن طريق وكيله، على أن تمنحه ثلاثة أيام فقط للرد بالقبول أو الرفض.

صاحب الـ65 عامًا مدرب حر حاليًا، بعدما رحل عن تدريب الزمالك المصري في مايو الماضي.

وسبق لجروس أن تولى مسؤولية أهلي جدة لفترتين من قبل عام 2014 وحتى يونيو 2016، ثم عاد بعدها بأربعة أشهر وحتى يونيو 2017.

وحصد السويسري لقب الدوري السعودي وكأس الملك وكأس ولي العهد مع الراقي.