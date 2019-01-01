الأهلي السعودي: العويس يعاني من كسر في عظمة الوجه

إصابة قوية لمحمد العويس حارس مرمى الأهلي

كشف النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت، عن طبيعة إصابة حارسه محمد العويس، الذي تعرض لها خلال لقاء الفريق أمام الفيصلي ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخرج العويس من اللقاء مصابًا في الوجه بعد التدخل من جانب لاعب الفيصلي، حيث نقل مباشرة إلى المستشفى للاطمئنان على حالته في وقتها.

وأكد النادي أن اللاعب يعاني من كسر في عظمة الوجه، حيث سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل تحديد مدة الغياب.

وقال النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أثبتت الفحوصات الطبية الأولية التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الكابتن محمد العويس، عن إصابته بكسر في عظمة الوجه".

وأضاف: "وحاجته لمزيد من الفحوصات والاستشارات الطبية خلال (48) ساعة المقبلة لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي"، حيث سيتم وضع برنامج تأهيلي له خلال الفترة المقبلة.

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وحقق الأهلي الفوز على نظيره الفيصلي بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب "الجوهرة المشعة".

ورفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع كلًا من الهلال والنصر "لهم مباراة مؤجلة"، في المركز الأول حيث سيشتعل الدوري خلال الجولات المقبلة.